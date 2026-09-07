Merzifon'da traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' eğitimi verildi
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarıbuğday köyünde traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi kapsamında eğitim verdi. Tarım araçlarının karıştığı kazaları önlemek amacıyla düzenlenen eğitimde sürücülere hem teorik hem uygulamalı bilgi aktarıldı ve reflektör dağıtıldı.
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör sürücülerine "Reflektör Tak, Görünür Ol" proje kapsamında eğitim verildi.
Jandarma ekipleri, traktör kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik eğitimler düzenliyor.
Yoğun olarak tarımla uğraşan Sarıbuğday köyünde düzenlenen eğitimde "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve traktör sürücülerin görünür olması konusunda bilgi verildi.
Eğitimde sürücülere tarım araçlarının güvenli kullanımı hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitim sonunda sürücülere reflektör dağıtıldı.
Kaynak: AA
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