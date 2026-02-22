Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sazlıca köyünde Erdem Pehlivan'a ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı ve İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, yanan evde incelemede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Merzifon'da Yangın: Evin Üst Katı Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?