Merzifon'dan Kanser Hastalarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merzifon'dan Kanser Hastalarına Destek

Merzifon\'dan Kanser Hastalarına Destek

Merzifon Yardımeli Derneği, 19 yıldır kanser hastalarına maddi ve manevi destek sunuyor.

10.02.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ediyor.

Dernek Başkanı Ayfer Harputlu, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olmak amacıyla 19 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneklerinin bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine yardım eli uzattığını söyledi.

Kanser hastalarının hayatta var olabilme mücadelesi esnasında onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğunu dile getiren Harputlu, şunları söyledi:

"Bizler ilçemizde maddi imkanları kısıtlı olan kanser hastalarına yardımcı olmaya, elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerimizle onlara destek ve moral veriyor, hastalarımızı bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını sağlıyoruz. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza kanserle ilgili bilgilendirmeler yapmak üzere doktorlarımızın da katılımıyla toplantılar düzenliyoruz. İhtiyacı olan hastalarımıza desteklerini esirgemeyen Merzifon halkına, dernek arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel."

Harputlu, derneklerinin hayırsever vatandaşların desteğiyle şu an 112 kanser hastasına yardım eli uzattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Merzifon, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'dan Kanser Hastalarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'dan Kanser Hastalarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.