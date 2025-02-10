Merzifon\'dan Kanser Hastalarına Destek

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Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ediyor.

Dernek Başkanı Ayfer Harputlu, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olmak amacıyla 19 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneklerinin bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine yardım eli uzattığını söyledi.

Kanser hastalarının hayatta var olabilme mücadelesi esnasında onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğunu dile getiren Harputlu, şunları söyledi:

"Bizler ilçemizde maddi imkanları kısıtlı olan kanser hastalarına yardımcı olmaya, elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerimizle onlara destek ve moral veriyor, hastalarımızı bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını sağlıyoruz. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza kanserle ilgili bilgilendirmeler yapmak üzere doktorlarımızın da katılımıyla toplantılar düzenliyoruz. İhtiyacı olan hastalarımıza desteklerini esirgemeyen Merzifon halkına, dernek arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel."

Harputlu, derneklerinin hayırsever vatandaşların desteğiyle şu an 112 kanser hastasına yardım eli uzattığını sözlerine ekledi.