Merzifon Havalimanı'nda Kasım Trafiği Açıklandı - Son Dakika
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Merzifon Havalimanı'nda Kasım Trafiği Açıklandı

Kasım ayında Amasya Merzifon Havalimanı'nda 13,245 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 106 oldu.

16.12.2024 15:17
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Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2024 Kasım ayında 13 bin 245 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 10 bin 950, dış hat yolcu trafiği ise 2 bin 295 oldu. Böylece toplam 13 bin 245 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 92, dış hatlarda da 14 olmak üzere toplamda 106'ya ulaştı. Yük trafiği ise 118 ton oldu.

Bu yılın 11 aylık döneminde de yolcu trafiği 124 bin 51, uçak trafiği 995, yük trafiği ise bin 85 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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