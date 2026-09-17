Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat\'tan okul ziyareti

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Ortaokulu, TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu ve Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu'nu ziyaret eden Yozgat, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Yozgat, yeni eğitim öğretim yılının "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başladığını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Yeni eğitim anlayışının öğrenciyi merkeze alan, bilgiyi yalnızca aktarmayı değil, öğrencinin bilgiyi anlamasını, yorumlamasını, farklı alanlarla ilişkilendirmesini ve günlük hayatta kullanabilmesini esas alan bir yaklaşım ortaya koyduğunu anlatan Yozgat, öğretmenlerin bu sürecin en önemli aktörleri olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değerler, beceriler, sosyal gelişim ve sorumluluk bilinci açısından da desteklenmesinin önem taşıdığına işaret eden Yozgat, eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların planlı, bütüncül ve öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.