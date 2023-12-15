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MESAM Yeni Yönetimini Seçti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 17. Olağan Genel Kurulu'nda Recep Ergül'ü yeniden başkan seçti. Ergül, seçimde oyların yüzde 88'ini alarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi. Yeni yönetimde ise Mustafa Kul, Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Tuğba Akkavak, Aytekin Ataş, Ekrem Ataer, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat, Ferzende Kaya ve Salih Turhan yer alıyor.

MESAM Yeni Yönetimini Seçti
15.12.2023 - 19:17,  Güncelleme: 19:18
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yeni yönetimini seçti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, MESAM'ın 17. Olağan Genel Kurulu'nda oyların yüzde 88'ini alan Recep Ergül yeniden başkan seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen seçime, Değişim ve Reform Grubu olarak giren Recep Ergül, diğer aday Cahit Berkay ile yarıştı. Ergül 988 oyun 855'ini, Cahit Berkay ise 133 ünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül, "Ben bir şey kazanmadım. MESAM kazandı. Beş yıl önce yola çıktığımızda 'Biz kazanırsak MESAM kazanır.' dedim. İki buçuk yılda neler kazandığımızı cümle cihana gösterdik. Şimdi farklı bir süreç başlıyor hepiniz için. Benden desteğini esirgemeyen her bir MESAM üyesine teşekkür ediyorum. MESAM emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Ergül, mutluluğunu şu sözlerle aktardı:

"Sizler bana hayatımdaki sevginin en büyüğünü yaşattınız. Konsere çıktığımızda karşımızda binlerce sevenimiz olur ama sanatçıların gönlüne inebilmek çok zor bir iştir. Ben bu güzel gönüllere girebilmek için ne yaptım, nasıl layık oldum bilmiyorum. O güzel gönüllerinize bir kez daha giriyorum."

MESAM'ın yeni yönetiminde Mustafa Kul, Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Tuğba Akkavak, Aytekin Ataş, Ekrem Ataer, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat, Ferzende Kaya ve Salih Turhan yer alıyor.

Kaynak: AA
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Gökhan Kırdar, Mustafa Kul, Türkiye, Son Dakika

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