Mescid-i Aksa 18 Gündür Kapalı

17.03.2026 16:42
İsrail, Mescid-i Aksa'yı 18 gündür ibadete kapatırken, bu durum Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisini ihlal ediyor.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı 18 gündür ibadete kapalı tuttuğu bildirildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı 18 gündür kapalı tuttuğu belirtilirken, söz konusu karara tepki gösterilerek bu tür istisnai uygulamaların yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne ait olduğu hatırlatılarak, İsrail polisinin bu alana müdahalesinin yetki ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail'in uygulamasının, Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zedelediği belirtilen açıklamada, bu tür adımların gelecekte ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği, Kudüs'teki diğer kutsal mekanları da kapsayacak şekilde genişleyebileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA

