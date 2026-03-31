Mescid-i Aksa 32 Gündür Kapalı

31.03.2026 13:54
İsrail, savaş gerekçesiyle Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. Uluslararası tepki büyüyor.

Netanyahu hükümeti, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği'nin yazılı açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Mescid-i Aksa'yı güvenlik bahanesiyle ibadete kapalı tutmayı sürdürdüğü bildirildi.

İsrail, savaşı bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını yaptıkları ortak yazılı açıklamayla en güçlü biçimde kınamıştı.

-Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudi grupların "Hamursuz Bayramı" süresince Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve burada kurban kesilmesi çağrıları yaptığı ve bu kapsamda bayram boyunca Mescid-i Aksa'nın kendilerine açılması yönünde taleplerde bulunduğu ifade ediliyor.

Fanatik Yahudiler, 1-8 Nisan'da kutlanacak Hamursuz Bayramı boyunca "Tapınak Dağı" olarak adlandırdıkları Aksa'da kurban kesilmesine yönelik propagandalarını yapay zeka ile üretilen görüntüleri de kullanarak yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
