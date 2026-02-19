Mescid-i Aksa'da 60 Bin Kişi Teravih Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mescid-i Aksa'da 60 Bin Kişi Teravih Kıldı

19.02.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'ın ikinci gününde Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya 60 bin kişi teravih namazı için akın etti.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi teravih namazı için saf tuttu.

Ramazanın ikinci gününün idrak edildiği Filistin'de binlerce kişi teravih namazını kılmak için Aksa'ya akın etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerini engellemeye yönelik kısıtlamalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Tüm kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanın yatsı ve teravih namazlarını eda ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama kararı almıştı.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da 60 Bin Kişi Teravih Kıldı - Son Dakika

Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 22:07:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da 60 Bin Kişi Teravih Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.