Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı, İsrail güvenlik önlemleri artırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da on binlerce Filistinli cuma namazını eda etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İsrail ordusu, güvenlik önlemleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kapıları ve Eski Şehir çevresine çok sayıda takviye kuvvet konuşlandırdı.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan'da tekrar açmıştı.

Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail ayrıca Gazze'ye saldırılarına başladığı son 3 yıldır işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşarak cuma namazı kılmasına sıkı kısıtlamalar uygulayarak, izin vermiyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:39:32. #7.12#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.