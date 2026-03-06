Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı İzin Verilmeyecek - Son Dakika
Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı İzin Verilmeyecek

06.03.2026 02:34
İsrail, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Mescid-i Aksa'yı kapatarak cuma namazına izin vermeyecek.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırıların ardından bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan kutsal mekanlara ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail yetkilileri Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve ibadet edenleri tahliye etmişti. Mescid-i Aksa, altı gündür kapalı tutuluyor.

İsrail, ramazanın ilk 2 cumasında da namaz için Mescid-i Aksa'ya girecek olanlara kısıtlamalar getirmiş ve yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e girişini engellemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

