Mescid-i Aksa'da Provokatif Eylem

İsrail'de yaşayan ve Fransa vatandaşlığı bulunan "Israel is Forever" kuruluşunun başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri'nin de aralarında bulunduğu bir grup İsrailli, Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında İsrail bayrağı açıp milli marşı okudu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve provokatif eylemleri sürüyor.

Fransız yargıçların, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelleme faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Şubat 2026'da hakkında tutuklama emri çıkardığı Naouri bugün gerçekleştirdikleri provokatif eylemi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştı.

Naouri ve beraberindeki İsraillilerin Kubbetü's Sahra önündeki merdivenlerde durup İsrail bayrağı açtığı ve milli marşı Hatikvah'ı okuduğu görüldü.

Naouri, paylaşımında "Bugün yine başardık. Polis bizi caydırmaya çalıştı. Bayrağı kaldırdığım anda, memurlardan biri onu elimden almaya çalıştı. Ama hiçbir şey bizi durduramaz. Kararlılığımız karşısında, sonunda Hatikvah'ı bitirmemize izin vermek zorunda kaldılar. Sonra gözaltına alındık." ifadesini kullandı.

Avukat Naouri, "gözaltına alınmalarına ve kısıtlamalara rağmen Tapınak Dağı'na bir direk dikilip, devasa bir İsrail bayrağı dalgalanana kadar mücadeleye devam edeceklerini" savundu.

Öte yandan, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayı boyunca Mescid-i Aksa, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi ve diğer kutsal mekanlara yönelik ihallerde artış yaşandığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ay Mescid-i Aksa'ya 23 kere baskın düzenlediği, İsrail güçlerinin de Harem-i İbrahim Camisi'nde 74 kez ezan okunmasına engel olduğu kaydedildi.

İsraillilerin askerlerin koruması altındaki baskınlarında zirve noktasının, "Kudüs'ün Birliği Günü"nün (1967'de Doğu Kudüs'ün işgal edildiği gün) kutlandığı 14 Mayıs'ta yaşandığı ve aralarında milletvekilleri de olmak üzere 1400'ü aşkın İsraillinin Aksa'ya baskın düzenlediği vurgulandı.

Aksa avlusunda, "yüzüstü yere kapanarak gerçekleştirilen secdeler, yüksek sesle yapılan toplu dualar, tefilin (Yahudilerin bayram ve şabat günleri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde Tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kutu) takma, dans ve şarkı çemberleri oluşturma ve cami avlularında İsrail bayrağını dalgalandırma gibi" provokatif ritüeller gerçekleştirildiği aktarıldı.