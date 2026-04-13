Mescid-i Aksa'ya Baskın

Filistin topraklarını gasbeden 200'den fazla İsrailli ile Yahudi haham Eyal Tsinov, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 215 fanatik Yahudi bugün iki ayrı grup halinde ve polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı.

Yayımlanan bir videoda, Yahudi bir hahamın da dini kıyafetle Aksa'ya girdiği görüldü.

Kudüs Valiliği, yazılı açıklama yaparak baskınlara tepki gösterdi ve İsrailli haham Eyal Tsinov'un Mescid-i Aksa avlusuna girmesini ve Kubbetu's Sahra'ya çıkan merdivenlerde Talmudik dualar yapmasını kınadı.

Açıklamada, bu girişim, "mekanın kutsallığına yönelik açık bir ihlal ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

"Bu uygulamaların, Kudüs kentindeki İslami kutsal mekanlara yönelik devam eden tırmanışın ve sistematik ihlallerin bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun kent ve bölgedeki duruma olası tehlikeli sonuçlarına dikkat çekildi.

İsrail polisi, 2003 yılında tek taraflı bir kararla fanatik Yahudilerin cuma ve cumartesi günleri hariç her gün, sabah ve öğle sonrası olmak üzere iki kez Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermişti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi ise bu baskınların durdurulması çağrısını defalarca yineledi ancak İsrail makamlarından bir yanıt alınamadı.

Aşırı sağcı siyasetçi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, buna Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere, kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.