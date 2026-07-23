Mescid-i Aksa'ya Baskın İddiası - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Baskın İddiası

23.07.2026 12:30
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Likud milletvekili Halevi, Tişa BeAv günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokasyona yol açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Amit Halevi, İsrail bayrağı açan beraberindeki bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Ordu Radyosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Halevi, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açan fanatik Yahudilere eşlik eden Halevi, onlarla birlikte İsrail ulusal marşını okudu.

Sabah saatlerinden bu yana 2 bin 300'den fazla fanatik Yahudi, "Tişa BeAv"ı bahane ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudiler, Tişa BeAv adını verdikleri günü sözde Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Fanatik Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlerken, Filistin tarafı ise söz konusu baskınları, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Baskın İddiası - Son Dakika

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