Mescid-i Haram'da yıllarca ezan okuyan İbrahim el-Medeni 51 yaşında vefat etti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'ın müezzinlerinden Şeyh İbrahim bin Adil Hamza el-Medeni, 51 yaşında yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Mescid-i Haram müezzini İbrahim bin Adil Hamza el-Medeni'nin vefatı dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mescid-i Haram'ın asli 24 müezzininden biri olan 51 yaşındaki el-Medeni, özellikle sabah ezanı, bayram tekbirleri ve imamın tekbirlerini cemaate ulaştırdığı "tebliğ" göreviyle tanınıyordu.

El-Medeni'nin vefatının ardından sosyal medya platformlarında Mescid-i Haram'da okuduğu ezan ve getirdiği tekbirlere ait kayıtlar yeniden paylaşılırken, çok sayıda kişi onun yıllar boyunca Mekke'deki kutsal mekanda yükselen sesini andı.

"Allah'ın bana bu kutsal mekanda ezan okuma lütfunda bulunması karşısında ben kimim?"

El-Medeni, daha önce Mescid-i Haram'ın müezzinlerinin görev yaptığı "Mükebbiriyye"yi konu alan "Eşrakat" adlı podcast programına konuk olmuş ve Mescid-i Haram'da ilk kez ezan okuduğu anı anlatmıştı.

Kabe'nin etrafında tavaf edenlerin kendi sesini dinlediğini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını belirten el-Medeni, o anı, "Allah'ın bana bu kutsal mekanda ezan okuma lütfunda bulunması karşısında ben kimim?" sözleriyle anlatmıştı.

El-Medeni, aynı programda Mekke ve Medine'deki ezan okuma üslupları arasındaki farklılıklardan ve Haremeyn'deki müezzinlerin görevlerinden de bahsetmişti.

Medine'den Mekke'ye uzanan müezzinlik

Medine'de doğduğu belirtilen İbrahim el-Medeni, müezzinlik görevini Mekke'deki Mescid-i Haram'da sürdürdü. Özellikle sabah ezanı ve bayram tekbirleriyle tanınan el-Medeni'nin sesi, Mescid-i Haram'da yıllar boyunca ibadet edenlerin hafızasında yer etti.

El-Medeni'nin vefatının ardından Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumu Başkanı Abdurrahman es-Sudeys de kurum çalışanları, imamlar, müezzinler ve öğretmenler adına taziye mesajı yayımladı.