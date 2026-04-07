Meslek Fabrikası Direnişi İkinci Gününde Devam Ediyor

Türkü ERBİL/SONKALEİZMİR- Meslek Fabrikası direnişi, düzenlenen şafak operasyonunun ardından ikinci gününde de sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile yapılan toplantı sonrası basın açıklamasında, AKP'li siyasetçilerin dava sonuçlanmış gibi konuştuğunu ifade etti. Tugay, Meslek Fabrikası'nda yaşananların tüm Türkiye tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, dün sabah yüzlerce polisle binanın çevrildiğini ve personelin içeri girmesinin engellendiğini söyledi.

Mülkiyet konusunda ciddi bir hukuk tartışması olduğunu belirten Tugay, tapuda yazan vakfın Osmanlı döneminde kapatıldığını ve hayali olduğunu, binanın 1926'da kamulaştırılarak belediyeye verildiğini açıkladı. Dünkü tahliye işleminin gayri etik olduğunu ve yargı sürecinin hiçe sayıldığını dile getiren Tugay, tedbir kararının tahliye bitirilirken UYAP sistemine yüklendiğini, bu sırada yüz milyonlarca liralık kamu malına el konulduğunu ve binaya zarar verildiğini aktardı.

Tugay, süreç sonuçlanana kadar Meslek Fabrikası'ndan ayrılmayacağını belirterek, 'Yine sabaha kadar burada olacağım' dedi ve halktan destek beklediğini ifade etti.