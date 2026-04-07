Meslek Fabrikası Direnişi İkinci Gününde Devam Ediyor - Son Dakika
Meslek Fabrikası Direnişi İkinci Gününde Devam Ediyor

07.04.2026 13:30
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası direnişine ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye işleminin etik olmadığını ve yargı sürecinin ihlal edildiğini ifade etti. Tugay, halktan destek beklediğini belirtti.

Türkü ERBİL/SONKALEİZMİR- Meslek Fabrikası direnişi, düzenlenen şafak operasyonunun ardından ikinci gününde de sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile yapılan toplantı sonrası basın açıklamasında, AKP'li siyasetçilerin dava sonuçlanmış gibi konuştuğunu ifade etti. Tugay, Meslek Fabrikası'nda yaşananların tüm Türkiye tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, dün sabah yüzlerce polisle binanın çevrildiğini ve personelin içeri girmesinin engellendiğini söyledi.

Mülkiyet konusunda ciddi bir hukuk tartışması olduğunu belirten Tugay, tapuda yazan vakfın Osmanlı döneminde kapatıldığını ve hayali olduğunu, binanın 1926'da kamulaştırılarak belediyeye verildiğini açıkladı. Dünkü tahliye işleminin gayri etik olduğunu ve yargı sürecinin hiçe sayıldığını dile getiren Tugay, tedbir kararının tahliye bitirilirken UYAP sistemine yüklendiğini, bu sırada yüz milyonlarca liralık kamu malına el konulduğunu ve binaya zarar verildiğini aktardı.

Tugay, süreç sonuçlanana kadar Meslek Fabrikası'ndan ayrılmayacağını belirterek, 'Yine sabaha kadar burada olacağım' dedi ve halktan destek beklediğini ifade etti.

Son Dakika Güncel Meslek Fabrikası Direnişi İkinci Gününde Devam Ediyor - Son Dakika

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:19:40. #7.12#
SON DAKİKA: Meslek Fabrikası Direnişi İkinci Gününde Devam Ediyor - Son Dakika
