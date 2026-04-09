Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor...İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve Bilirkişi Heyeti, Binada Tespit Çalışması Yaptı

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlatılan direnişinin 4. gününde, mahkemenin belediyenin açtığı davada binada yapılan onarım ve restorasyonların tespiti yönündeki kararı üzerine mahkeme ve bilirkişi heyetiyle içeri girmek istedi. Bir saat boyunca kapıda bekletilen heyet, daha sonra tespit için binaya alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın fabrika önünde başlattığı nöbetin 4'üncü gününde yeni bir gelişme yaşandı. Tugay, bugün sabah saat 10.00 sularında Meslek Fabrikası'na gelerek, bina içerisinde bulunan demirbaşları ve binada bugüne kadar yapılan onarım ve restorasyonları kontrol etmek için amacıyla açıkları davada mahkeme tarafından verilen karar üzerine mahkeme ve bilirkişi heyetiyle birlikte içeri girmeye çalıştı.

Mahkemece verilen kararda; taşınmazda yapılam restorasyon, iyileştirme, altyapı ve teknik yatırım gibi yararlı işlemlerin, ekonomik değeri ile belirtilen malzeme işlemlerin tespitine yönelik taleplerin delil niteliğinde olduğu belirtilerek delillerin tespitinin kamu yararına olduğu gerekçesiyle Tugay'ın binaya girip inceleme yapmasının mahkemece uygun görüldüğü ifade edildi.

Heyet kararına rağmen alınmadı

Mahkeme heyeti ve büyükşehir avukatlarıyla birlikte bina önüne gelen Tugay, ilk aşamada kolluk kuvvetleri tarafından içeri alınmadı.

Mahkeme kararına rağmen binaya alınmamasına tepki gösteren Tugay, "İçeride yaptığımız onarım ve restorasyonların durumuyla ilgili mahkemeye başvurmuştuk. Benim normalde içeri alınmam lazım. Ama bu konuyu nasıl bir hale soktularsa Vakıflar ile konuşmuşlar. Anlamadım onlar mı emir verdi yoksa başka birisi mi söylemiyorlar. Şu anda alamıyoruz sizi biraz bekleyin dediler. Tuhaf olan ve kötü olan şey şu: ben belediye başkanıyım, buradan sorumlu kişiyim. Girsem ne olacak? Bu neden bu kadar problem oldu? İş başka bir şeye döndü resmen bizi ezmeye çalışıyorlar. O zaman belediyeler, belediye başkanlıkları neden var? Böyle bir şey olur mu? Türkiye'nin ne hale geldiğini herkesin anlaması lazım. Hakime hanım içeri alınmam gerektiğini ifade etti, polis buna rağmen içeri almadı. Böyle enteresan bir durum yaşıyoruz. O zaman bu ülkede hiç kimsenin hukuki hakkı garanti altında değil. Herkesin başına her şey gelebilir" dedi.

İçeri alındı

Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından kolluk kuvvetleri tarafından mahkeme hakimi, Başkan Cemil Tugay ve belediye avukatlarıyla birlikte içeri girebileceği ve tespit yapabileceği belirtildi. Başkan Tugay ve diğer yetkililer içeri girerek tespit çalışmaları yaptı.