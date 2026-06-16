Mesleki Eğitim Sergisi Açıldı

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların katılımıyla hazırlanan "Mesleki Eğitimi Tanıtım Sergisi" törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçede mesleki eğitime yönelik farkındalığın artırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Sergide ilçedeki 8 okulun alanlarına yönelik çalışmalarını tanıttığını belirten Tekdemir, "Bu yıl 1213 öğrencimiz ortaokuldan mezun olarak bir üst öğrenime geçecek. Bunlardan 805'i Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre ilçemizde tam puan alan öğrencilerimiz bulunuyor. Buda bize ilçemizdeki eğitim seviyesinin geldiği noktayı gösteriyor." dedi.

Tekdemir, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda uyguladığı destekler sayesinde ilçede bulunan işletmelerde yaklaşık 1000 öğrencinin mesleki eğitim aldığını, aynı zamanda okullarda akademik eğitimlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Çınar da ara elaman ihtiyacının her geçen gün arttığını, meslek liselerinin bu açığın kapatılması konusunda büyük rol oynadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.