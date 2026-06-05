Mesleki Eğitim Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimi cazip ve eskiden olduğu gibi güçlü hale getirecek her türlü adımın çok önemli olduğunu belirtti.

Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü genç kuşaklarla buluşturma amacıyla Kağıthane'deki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenen Türk Dünyası MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınması açısından çok önemli bir misyon icra ettiğini söyledi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin 28 Şubat süreciyle akamete uğratıldığını dile getiren Tekin, "28 Şubat 1997'de yaşanan, genel anlamda vesayetçi uygulamaların toplumda, eğitim hayatında, ekonomik hayatta yarattığı travmaların etkisini henüz yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. O yüzden mesleki ve teknik eğitimi cazip ve eskiden olduğu gibi güçlü hale getirecek her türlü adım benim açımdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bir devletin ulus inşa sürecinde okul, aile, müzeler, tarih şuuru gibi önemli yapılar bulunduğunu belirten Tekin, Bakanlık olarak çocuk ve gençlerin bu değerlere sahip olması için çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların ve gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle gurur duyan, bu değerlere sahip çıkan ve onları gelecek kuşaklara aktarmayı görev bilen bireyler olmaları gerektiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak buradan hareketle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında yapmak istediğimiz şey bu. İçinde yaşadığımız toplumu, bütün değerleriyle içselleştiren, bu değerleriyle gurur duyan ve bu değerleri çocuklarına, gelecek kuşaklara aşılamak isteyen, birlikteliğimizin beraberliğimizin, devletimizin, toplumsal yapımızın, milletimizin bu birliktelik şuuruyla devam etmesi için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek bizim hedefimiz. Bizim ödevimiz bu. Bunu yaparken önem verdiğimiz konulardan birisi de mutfak sanatları diye tanımlanan kültür. Yemeklerin pişirilmesinden servis edilmesine, sofra adabından ikrama kadar bütün aşamalar Türk kültüründe önemli bir yeri dolduruyor."

Sofra kültürünün önemine değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Sahip olduğumuz binlerce yıllık toplum ve devlet yapısından bugüne gelen beslenme alışkanlıklarımız, yemek yapma kültürümüz bizim için önemli. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle birlikte okullarımızda görgü ve nezaket kuralları, orta öğretim kurumlarımızda adab-ı muaşeret derslerini koyarken hedeflediğimiz hususlardan biri buydu. Yine bu birikimin, hem envanterini oluşturmak hem de hazırlanma yöntemlerini öğretmek için yedi bölgemizde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gastronomi liselerini başlattık. Bu okullarımızın bulunduğu bölgedeki mutfak kültürü, yemek kültürü hem çocuklarımıza öğretilecek hem de çocuklarımız öğrendikleri bu kültürle hazırladıkları sanat eserleri yemekleri toplumla buluşturacaklar, servis edecekler."

Bakan Tekin, konuşmasının ardından yarışmada ulusal ve uluslararası kategoride dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışmanın Türkiye finalinde birinciliği Bolu Merkez İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çıtır balkabağı, anne köfte, asma yaprağı kapaması ile elde ederken, uluslararası finalde ise birinciliği Aydın Kuşadası Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kayısılı kuru patlıcan dolması, ıspanak yatağında bitter soslu bonfile ve karamelize armutlu tart ile kazandı.

Öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisinin de yapıldığı programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygısuz, öğretmenler ve çeşitli ülkelerden gelen öğrenci ekipleri de katıldı.