Mesleki Eğitimde Yeni Etkinlikler

05.05.2026 21:08
Mayıs ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temalı etkinlikler düzenlenecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışı çerçevesinde, mayıs ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla mesleki ve teknik eğitimi hayatın merkezine taşıyan etkinlikler gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan yaklaşımla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temalı etkinlikler hayata geçiriliyor. 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımı doğrultusunda yürütülecek.

ETKİNLİK KILAVUZU HAZIRLANDI

Etkinliklerle, mesleki ve teknik eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığı; bireyin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandıran, üretimle ve toplumla iç içe bir yapıya sahip olduğu vurgulanacak. Bu kapsamda öğrenciler; bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmalarla hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sunacak. Öğretmenlere ve öğrencilere etkinliklerin planlanmasında rehberlik etmesi amacıyla 'Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlik kılavuzu hazırlandı. Kılavuzda üretim, geliştirme, sergileme ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarına da yer verildi.

ETKİNLİKLER MAYIS AYI BOYUNCA YÜRÜTÜLECEK

Mayıs ayı boyunca yürütülecek etkinliklerde, 19 Mayıs ruhunu yansıtan azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlik değerleri ile Ahilik geleneğinin meslek ahlakı, dürüstlük, emeğe saygı ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılacak. Ayrıca kılavuzda, alanlara göre hazırlanmış örnek etkinlik önerileriyle uygulamalara yönelik yol gösterici içerikler de sunuldu. Sergilerden atölye çalışmalarına, sektör buluşmalarından sosyal sorumluluk projelerine geniş bir yelpazede planlanan etkinliklerle, mesleki ve teknik eğitimin toplumla kurduğu bağın daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek faaliyetler; öğrencilerin girişimcilik, problem çözme, iş birliği ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerine, farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve yetkinliklerini artırmalarına katkı sağlayacak. Öğrencilerin gönüllülük esasıyla katılacağı çalışmalarla her bireyin bir meslek sahibi olmasına katkı sunulması, yaşam boyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerde topluma katkı bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
