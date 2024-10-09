Ordu'nun Mesudiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçenin Topçam Mahallesi'nde bir firmada kaynak işçisi olarak çalışan Suat Yetgin (24) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yetgin'i Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mesudiye'de İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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