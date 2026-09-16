Mesut Özil Sakarya Taraklı'da esnaf ve sporcularla buluştu
AK Parti MKYK Üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özil, esnafı ve vatandaşları ziyaret edip Taraklıspor'un antrenmanına katıldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirildi.
"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında kente gelen Özil, esnafı ziyaret etti ve vatandaşla bir araya geldi.
Daha sonra Özil, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında Özil, Taraklıspor'un antrenmanını ziyaret ederek, sporcularla vakit geçirdi.
Özil'e Taraklı Kaymakamı Turgay Tarık, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tahsin Dişli ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen eşlik etti.
Kaynak: AA
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