Meta, Avustralya'daki Kullanıcı Fotoğraflarını Kullandı - Son Dakika
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Meta, Avustralya'daki Kullanıcı Fotoğraflarını Kullandı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, sosyal medyada herkese açık paylaşım yapan Avustralyalı kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka modelinin eğitimi ve gelişimi için kullandığını itiraf etti. Avrupa'da kullanıcılara sunulan 'izin vermeme' seçeneğinin Avustralya'da neden benimsenmediği soruları gündeme geldi.

11.09.2024 12:16
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Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, yapay zeka modelinin eğitimi ve gelişimi için sosyal medyada herkese açık paylaşım yapan Avustralyalı kullanıcıların fotoğraflarını kullandığını itiraf etti.

ABC'nin haberine göre, Meta'nın gizlilik politikası yöneticisi Melinda Claybaugh, senato soruşturmasında, Avrupa'da Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gereğince fotoğraflarının yapay zeka temelli dil modelinin geliştirilmesi için kullanılmasını istemeyen kullanıcılara "izin vermeme" seçeneği sunan Meta'nın, Avustralya'da neden benzer bir politika benimsemediği yönündeki soruları yanıtladı.

Claybaugh, Avrupa'daki kullanıcılara "izin vermeme" seçeneğinin sunulmasının nedeninin "oldukça ayrıntılı bir yasal çerçeveye" uymaları gerektiğiyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın eğitimi için 18 yaşından büyük kullanıcıların ve herkese açık hesaplardan yapılan paylaşımların kullanıldığını kabul eden Claybaugh, "izin vermeme" seçeneğinin gelecekte Avustralya'da da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Claybaugh, "Size açık konuşacağım. Avrupa'daki seçeneklerin hepsinin Avustralyalılar için de geçerli olmasını isterim, ben de dahil. Ben neden bu seçeneğe sahip olamıyorum?" şeklinde konuştu.

Claybaugh'ın açıklamasının ardından konuşan Avustralyalı Senatör Tony Sheldon ise hükümete, teknoloji şirketlerinin yasalara aldırış etmeden istediğini yapamaması için adım atması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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