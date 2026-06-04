Meta'dan Avustralya'ya Vergi Tepkisi

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Avustralya hükümetinin ülkedeki haber kuruluşlarını finanse etmeyen sosyal medya şirketlerine ek vergi uygulanmasını öngören planına tepki gösterdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, bu yıl içinde parlamentoya sunulması planlanan yasa tasarısı kapsamında Meta, Google ve TikTok gibi dijital platformlar yerel gazeteciliğe mali katkı sağlamamaları halinde Avustralya'daki gelirlerinin yüzde 2,25'ine kadar ek vergi ödemek zorunda kalacak.

Meta'dan yapılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısının adil olmadığı ve sürdürülebilir medya sektörü oluşturamayacağı belirtildi.

Düzenlemeye şiddetle karşı çıkıldığı bildirilen açıklamada, yasa tasarısının "ayrımcılık yarattığı" ve "ekonomik açıdan tutarsız" olduğu ifade edildi.

Özellikle Meta, Google ve TikTok'a yönelik yasa tasarısı uyarınca haber içeriklerinden faydalanan sosyal medya platformlarının, yerel medya kuruluşlarıyla anlaşma yapmamaları halinde ek vergiye tabi tutulacağı belirtiliyor.

Dijital platformlardan tahsil edilen vergilerin ise yerel medya kuruluşlarına, istihdam ettikleri gazeteci sayısına göre dağıtılması öngörülüyor.