Mete ve Görkem Koç'a Bakan'dan Teşekkür - Son Dakika
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Mete ve Görkem Koç'a Bakan'dan Teşekkür

Mete ve Görkem Koç\'a Bakan\'dan Teşekkür
01.08.2025 11:30
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Çevre Bakanı, çöpleri toplayan Koç kardeşlere teşekkür mektubu ve müfettişlik kimliği verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak, çevreyi kirletenlere gösterdikleri tepki ile gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'na bırakılan çöpleri toplayarak, çevreyi kirletenlere tepki gösteren Mete ve Görkem Koç kardeşlerin görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki kardeşin hassasiyetine duyarsız kalmayarak teşekkür mektubu gönderdi. Bakan Kurum ayrıca bakanlığın çocuklar için başlattığı Çevre Müfettişi Projesi kapsamında Mete ve Görkem'i çevre müfettişi ilan etti.

'SİZ VARSINIZ DİYE YARINLARIMIZ TERTEMİZ OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gümüşhane İl Müdürü Cemil Bayram, Bakan Kurum'un teşekkür mektubuyla birlikte çevre müfettişi kimliklerini ve çeşitli hediyeleri çocuklara ulaştırdı. Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması için de talimat verdi. Bakan Kurum mektubunda, "Atıkların arasından umut toplayan toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. 'Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar' diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek, 'Artık doğamıza sahip çıkın' diyorsun. Yaptığın iş o kadar kıymetli ki; o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz; size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum'un mektubunu okuyan Görkem Koç, "Murat Kurum Bakanımıza çok teşekkür ediyorum hediyeleri yolladığı için. Doğamız çok temiz olsun insanlar da bir daha pisliklerini atmasın" dedi. Mete de Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Gümüşhane, Taşköprü, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mete ve Görkem Koç'a Bakan'dan Teşekkür - Son Dakika

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