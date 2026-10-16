Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın gece kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın gece kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtına batıda pazar öğle saatlerinden sonra, doğuda pazartesi ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.
Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın batıda pazar öğle saatlerinden sonra, doğuda pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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