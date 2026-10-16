Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın gece kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın batıda pazar öğle saatlerinden sonra, doğuda pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.