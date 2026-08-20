Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artacak, Doğuda Kuvvetli Rüzgar - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artacak, Doğuda Kuvvetli Rüzgar

Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artacak, Doğuda Kuvvetli Rüzgar
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Batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ise akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

MGM, hava sıcaklıklarının sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiğini açıklayan MGM, akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu.

MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artacak, Doğuda Kuvvetli Rüzgar - Son Dakika

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