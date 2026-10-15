Meteoroloji İstanbul'da yarın başlayacak kuvvetli yağış için sel uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji İstanbul'da yarın başlayacak kuvvetli yağış için sel uyarısı yaptı

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Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların gece artarak cumartesi İstanbul genelinde süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı; uyarı 16 Ekim 09.00'dan 17 Ekim 23.59'a kadar geçerli.

İSTANBUL'da yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cumartesi günü kent genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kentte etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin yeniden yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

KUZEY İLÇELERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Tekirdağ'ın doğusu ile Kırklareli'nin doğusunda da etkili olacağı öngörülüyor. Yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

SEL RİSKİNİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu olumsuzlukların halen devam ettiği hatırlatılan uyarıda, yeni yağışlı sistemle birlikte sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskinin bulunduğu belirtildi. Vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Uyarının 16 Ekim saat 09.00'dan 17 Ekim saat 23.59'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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