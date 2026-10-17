Meteoroloji Karabük çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekliyor

Karabük çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.