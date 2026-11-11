Meteoroloji Marmara'da cuma sabahı başlayacak fırtınaya karşı tedbir uyarısı yaptı

Meteoroloji Marmara'da cuma sabahı başlayacak fırtınaya karşı tedbir uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Marmara'da yarın öğleden itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar, cuma sabahından itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Cumartesi akşamına kadar sürecek fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç, direk devrilmesine karşı tedbir alınması istendi.
Marmara'da yarın ve cuma günü fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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