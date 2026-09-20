Meteoroloji, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, bu gece Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa'da sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı tedbir alınması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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