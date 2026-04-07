Ülke Genelinde Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. İstanbul dahil, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, yetkililer vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eserken, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgesel olarak, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, çeşitli saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.