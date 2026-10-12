Meteoroloji uyarılarının ardından Elazığ\'da sağanak, trafikte aksamaya yol açtı

Meteoroloji uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak, trafikte aksamaya yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ kent merkezinde Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı sağanak etkili oldu; trafikte aksamalar yaşandı. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, rögarlar taştı, sürücü ve yayalar zorlukla ilerledi; gökyüzünde şimşekler dikkat çekti.
ELAZIĞ'da etkili olan sağanak, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklar ise göle döndü, rögarlar taştı. Sürücü ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sırasında gökyüzünde görülen şimşekler ise dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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