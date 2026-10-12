Meteoroloji uyarılarının ardından Elazığ\'da sağanak, trafikte aksamaya yol açtı

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklar ise göle döndü, rögarlar taştı. Sürücü ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sırasında gökyüzünde görülen şimşekler ise dikkat çekti.