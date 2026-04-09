Meteorolojik Renk Kodlarının Doğru Anlaşılması Can ve Mal Kayıplarını Azaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meteorolojik Renk Kodlarının Doğru Anlaşılması Can ve Mal Kayıplarını Azaltıyor

09.04.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk uyarı kodlarının doğru anlaşılmasının aşırı hava olaylarında can ve mal kayıplarını azaltacağını vurguladı. Renk kodları, tehlikeleri hızlı bir şekilde iletmekte kritik rol oynuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) renk uyarı kodlarının doğru anlaşılmasının aşırı hava olaylarında can ve mal kayıplarını azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. Kadıoğlu, uyarı kodlarını bilen toplumun afetlere karşı daha hazırlıklı olacağını, bu sayede kayıpların azalıp toparlanma süresinin kısalacağını ifade etti.

İklim değişikliğiyle aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artarken, meteorolojik renk kodları riskin sade ve hızlı aktarılmasına yardımcı oluyor. Kadıoğlu, MGM'nin MeteoUYARI sisteminin Avrupa'daki MeteoAlarm altyapısına dayandığını ve renklerin meteorolojik hadiselerin şiddetine göre sınıflandırıldığını aktardı. Ancak renklerin anlamlarının ve buna karşılık hangi davranışların sergilenmesi gerektiğinin yeterince bilinmediğini vurguladı.

Kadıoğlu, renk kodlarının yalnızca teknik bir sınıflandırma değil, aynı zamanda vatandaş için bir eylem rehberi olduğunu belirtti. Yeşil kodun 'tehlike yok' anlamına geldiğini, sarı kodun potansiyel tehlikeyi işaret ettiğini, turuncu kodun daha ciddi risklere işaret ettiğini ve kırmızı kodun en yüksek risk seviyesi olduğunu açıkladı. Vatandaşların MGM'nin resmi kaynaklarını ve mobil uygulamasını düzenli takip etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

MeteoUYARI sistemi kapsamında 12 farklı meteorolojik hadisenin takip edildiğini belirten Kadıoğlu, medyanın uyarıları genel ifadelerle aktarmasının ve sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasının riskin doğru algılanmasını engellediğini ifade etti. Uyarı kodlarının bilinmesinin toplumsal fayda sağlayacağını, eğitim müfredatına dahil edilmesi ve medya dilinin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mikdat Kadıoğlu, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojik Renk Kodlarının Doğru Anlaşılması Can ve Mal Kayıplarını Azaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:15:56. #7.12#
SON DAKİKA: Meteorolojik Renk Kodlarının Doğru Anlaşılması Can ve Mal Kayıplarını Azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.