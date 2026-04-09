Meteorolojik Renk Kodlarının Doğru Anlaşılması Can ve Mal Kayıplarını Azaltıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) renk uyarı kodlarının doğru anlaşılmasının aşırı hava olaylarında can ve mal kayıplarını azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. Kadıoğlu, uyarı kodlarını bilen toplumun afetlere karşı daha hazırlıklı olacağını, bu sayede kayıpların azalıp toparlanma süresinin kısalacağını ifade etti.

İklim değişikliğiyle aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artarken, meteorolojik renk kodları riskin sade ve hızlı aktarılmasına yardımcı oluyor. Kadıoğlu, MGM'nin MeteoUYARI sisteminin Avrupa'daki MeteoAlarm altyapısına dayandığını ve renklerin meteorolojik hadiselerin şiddetine göre sınıflandırıldığını aktardı. Ancak renklerin anlamlarının ve buna karşılık hangi davranışların sergilenmesi gerektiğinin yeterince bilinmediğini vurguladı.

Kadıoğlu, renk kodlarının yalnızca teknik bir sınıflandırma değil, aynı zamanda vatandaş için bir eylem rehberi olduğunu belirtti. Yeşil kodun 'tehlike yok' anlamına geldiğini, sarı kodun potansiyel tehlikeyi işaret ettiğini, turuncu kodun daha ciddi risklere işaret ettiğini ve kırmızı kodun en yüksek risk seviyesi olduğunu açıkladı. Vatandaşların MGM'nin resmi kaynaklarını ve mobil uygulamasını düzenli takip etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

MeteoUYARI sistemi kapsamında 12 farklı meteorolojik hadisenin takip edildiğini belirten Kadıoğlu, medyanın uyarıları genel ifadelerle aktarmasının ve sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasının riskin doğru algılanmasını engellediğini ifade etti. Uyarı kodlarının bilinmesinin toplumsal fayda sağlayacağını, eğitim müfredatına dahil edilmesi ve medya dilinin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.