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Meteorolojinin uyardığı toz taşınımı etkisi böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı kent merkezinde etkili oldu.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge için yaptığı toz taşınımı, öğleden sonra gerçekleşti. Eskişehir kent merkezinde gerçekleşen toz taşınımında görüş mesafesi kısmen düşerken, hava, kapalı bir vaziyet aldı. Oldukça kapanan hava bazı vatandaşlara yağmur yağacağını düşündürdü. Eskişehir'de yaşanan toz taşınımı havadan görüntülendi. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, toz aşımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.