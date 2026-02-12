Metro İstanbul\'da Verimlilik Artışı

BİLGİ güvenliği yazılımları üreticisi SearchInform, Metro İstanbul ile yaptığı iş birliği kapsamında RiskMonitor platformu ile sunduğu verimlilik izleme modülünü devreye aldığını duyurdu. Böylece dijital analiz ve raporlama araçlarıyla yazılım kullanımından personel verimliliğine kadar birçok alanda tasarruf ve iyileştirme sağladığı bildirildi.

İş birliğinin 235 istasyonda 6 binden fazla çalışanıyla hizmet veren kentsel raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul'un iş yükü dağılımının etkinliğini, kurumsal kaynak kullanımını ve genel iş süreçlerini değerlendirmek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

SearchInform tarafından geliştirilen çözüm ile şirketlere çalışan faaliyetlerine ilişkin uçtan uca, net bir görünürlük sunduğu kaydedildi. Personel verimliliği, uygulama ve yazılımların kullanımı gibi birçok metrikte ayrıntılı ve ölçülebilir içgörüler sağlandığı bildirildi. Sistem, aşırı iş yükü, tükenmişlik riski, kronik verimsiz çalışma, iş yükünün dengesiz dağılması ve kaynakların etkin kullanılmaması gibi konuların proaktif biçimde yönetilmesine olanak tanıdığı belirtildi.

'TÜRKİYE PAZARINDAKİ BÜYÜMEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM'

SearchInform Türkiye İş Geliştirme Müdürü Elena Varol, "İstanbul, dünyanın en önemli metropollerinden biri. Metro İstanbul gibi, günde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet vererek, bu güzel şehir için hayati öneme sahip bir kuruma çözüm sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Metro İstanbul'un temel ihtiyacı, iç operasyonlarını net ve ölçülebilir şekilde analiz edebileceği gelişmiş bir çözümdü. Aynı zamanda yazılımın mevcut sistemler ve çalışan veri tabanlarıyla sorunsuz biçimde entegre olması büyük önem taşıyordu. Risk Monitor, bu beklentileri eksiksiz şekilde karşılayan bir sistem olarak öne çıktı" dedi.

Varol, "Günümüzde bilgi güvenliği, şirketler için kritik bir başarı faktörünü temsil ediyor. SearchInform'un ürünleri, şirketlerin veri güvenliğini artırmayı, finansal ve itibari kayıplara karşı koruma sağlamayı ve operasyonel verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor. Bu devreye alımı da bilgi güvenliğinde daha kapsamlı bir iş birliğinin ilk adımı olarak görüyoruz; çünkü güçlü güvenlik ile istikrarlı işleyiş artık birbirinden ayrı düşünülemez" diye konuştu.

Bir aylık deneme sürecinde gerçekleştirilen ayrıntılı testlerin ardından çözümün birçok optimizasyon alanını ortaya koymalarına yardımcı olduğunu belirten Metro İstanbul Bilgi Sistemleri Müdürü Cihat Yediyıldız, "Genel performansımızı ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda birçok yazılım ve uygulamayı aktif olarak kullanıyoruz. Bu araçların gerçekten ihtiyaçlara hizmet edip etmediğini net biçimde görmek istiyorduk. Risk Monitor, fiilen ihtiyaç duyulmayan yazılımlar için önemli maliyetler üstlendiğimizi gösterdi. Bu bulgular doğrultusunda kullanılmayan programlardan ve lisanslardan vazgeçerek ciddi bir maliyet avantajı sağladık. Ayrıca çözüm sayesinde ilgili yöneticilerimiz devam durumu, verimlilik ve diğer metriklere ilişkin özelleştirilebilir kriterlere göre hazırlanmış açık ve çok detaylı raporları otomatik olarak alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı.