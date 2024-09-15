Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri Başlıyor

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İBB, Metro İstanbul'un istasyonlarını kültür sanat kavşaklarına dönüştürmek için, 240 metro müzisyeni seçecek. Seçmeler, 14-23 Eylül tarihleri arasında başvurular alınacak ve sonuçlar 7-13 Ekim arası açıklanacak.

15.09.2024 11:27  Güncelleme: 13:11
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, şehrin ritmini istasyonlarına taşımaya devam ediyor. Bu yıl yeniden düzenlenecek "Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri" ile akademisyenler, müzik konusunda uzman eğitmenler ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkilileri kentteki yetenekleri keşfedecek.

Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 235 istasyonunu kültür sanat kavşaklarına dönüştürmeye devam ediyor. Günde 3 milyonu aşkın İstanbulluya hizmet veren ve 55 farklı noktada İstanbulluları duraklar arası melodi yolculuğuna çıkaran Metro İstanbul; İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. iş birliğiyle metrolarda performans sergileyecek 160 asil, 80 yedek, toplam 240 metro müzisyenini yeniden seçecek.

Seçmeler Pop-Rock, dünya müzikleri, Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve enstrümantal olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7-13 Ekim tarihleri arasında açıklanacak. Yeni seçilen "Metro İstanbul Müzisyenleri", görevlerine 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Nasıl başvurulur?

İstanbul'da ikamet eden ya da öğrenim gören ve en az bir enstrümanı yetkin bir şekilde çalabilen tüm müzisyenler, 14-23 Eylül tarihleri arasında belirlenen 4 kategoriden birinde çekecekleri bir dakikalık performans videoları ile seçmelere katılabilecek. Başvurular https://kultur.istanbul/metroistanbulmuzisyensecmeleri internet adresinden, Radar Türkiye ve İstanbul Senin uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

Seçmeler nasıl yapılacak?

Başvurular her kategori için akademisyenler, müzik profesyonelleri ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan toplam 20 kişilik jüri tarafından çevrim içi ortamda değerlendirilecek. En yüksek puanı alan 160 kişi-grup bir yıl boyunca metro müzisyeni olmaya hak kazanacak. Asil olarak belirlenen metro müzisyenlerinin haklarından feragat etmesi durumunda belirlenen 80 kişi-grup yedek metro müzisyeni puan sıralamasına göre görevlendirilecek.

Seçilen metro müzisyenlerini sürprizler bekliyor

Metro müzisyenlerinin seçilmesinin ardından müzisyenleri bir de ödül süreci bekliyor. İBB yöneticilerinden oluşan müzik komisyonu; ödül süreci için akademisyenler ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan bir de ödül jürisi belirledi. Jüri ilk etapta, 16 Ekim'de Müze Gazhane'de her bir kategorinin ilk 10'unu dinleyecek ve tüm kategorilerde ilk 3'ü belirleyecek.

17 Ekim'de ise elemeler sonucunda her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 3 kişi-grup, toplam 12 finalist, Müze Gazhane sahnesinde İstanbul halkına performans sergileyecek. Düzenlenecek final konserinde ödül jürisinin ve etkinliğe katılan İstanbulluların Radar Türkiye uygulaması üzerinden verdiği oylar, en iyi 3 metro müzisyenini-grubunu belirleyecek ve ödüller sahibini bulacak.

Kaynak: ANKA

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