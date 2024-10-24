Avcılar'da, seyir halindeki metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motoru henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aksayan seferler daha sonra normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Metrobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?