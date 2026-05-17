Metrobüste Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu
Metrobüste Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu

17.05.2026 15:56
İETT ekipleri, metrobüs hattına giren 2 yavru kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

(İSTANBUL) İstanbul'un en önemli ulaşım sistemlerinden olan ve günlük yaklaşık 1 milyon yolculuk gerçekleştiren metrobüs hattına farklı duraklarda giren 2 yavru kedi, İETT ekiplerinin dikkati ve koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, 16 Mayıs 2026 tarihinde Avcılar İlçesi'nde Saadetdere ve Şükrübey Metrobüs durakları bölgesinde meydana geldi. Kontrol kameraları, İETT metrobüs kaptanın dikkati ve yolcu bildirimi sayesinde metrobüs hattına farklı duraklarda giren 2 yavru kedi özenli bir çalışma ile kurtarıldı. Kedilerin güvenli bir şekilde kurtarılabilmesi için, metrobüs hattında ilgili duraklarda kontrollü ve tek yönlü geçiş sağlandı. Ekipler, yavru kedilerin E-5 karayoluna çıkarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için titizlikle çalıştı.

Her iki yavru kedi de sağ salim kurtarıldı. Kurtarma anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. İETT ekipleri, başarılı kurtarma operasyonunun ardından büyük sevinç yaşadı. Bir görevli sevincini "Çok tatlı amirim, şuna bak!" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
