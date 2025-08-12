Metroda Taciz: Şüpheli Gözaltına Alındı

Şişli'de, metroda cep telefonu kamerasıyla kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, metroda bir şüphelinin, E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) adlı kadınların görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadınlara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K. (54) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.