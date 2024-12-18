Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Antalya'da Sema Töreniyle Anıldı - Son Dakika
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Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Antalya'da Sema Töreniyle Anıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 751. yılını düzenlediği sema töreniyle andı. Törende Mevlana'nın sevgi, saygı ve hoşgörü mesajları yeniden hatırlandı.

18.12.2024 12:35  Güncelleme: 14:07
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın vuslatının 751'inci yılını Şeb-i Arus sema töreni ile andı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın hazırladığı programda Mevlana'nın sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşliğe ilişkin evrensel mesajları yeniden hatırlandı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hakk'a vuslatının 751'inci yılı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sema töreni ile anıldı. Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya Şubesi, Antalya Karamanlılar Kültür Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya Çetmililer Derneği iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun hazırladığı tören, mevlevi bestekar Hüseyin Fahrettin Dede'ye ait Acem-Aşiran Mevlevi Ayin-i Şerifi ve sema mukabelesi icra edildi. Salonu dolduran seyirciler sema törenini ilgiyle izledi.

"Mevlana'nın miras bıraktığı anlayışa bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz"

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, "Mevlana Celaleddin-i Rumi için ölüm bir son değil Allah'a kavuşmanın, hakikate ermenin düğün gecesidir. Çağları aşan sözleriyle sevginin, hoşgörünün ve birliğin en güçlü temsilcisi olmuştur. 'Gel ne olursan ol yine gel' diyerek insanlığa kucak açmış ve gönülleri buluşturmuştur. Bizlere miras bıraktığı bu anlayışa bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

Katılımcı dernekler, bu anlamlı etkinliğe desteği için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederken, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'e gecenin anısına semazen işlemeli cam tablo hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Antalya'da Sema Töreniyle Anıldı - Son Dakika

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