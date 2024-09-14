Mevlit Kandili Mesajı - Son Dakika
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Mevlit Kandili Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş, Mevlit Kandili'nde insanlığa Hazreti Muhammed'in değerlerini hatırlattı.

14.09.2024 11:48
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, "Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık O'nun (Hazreti Muhammed) dünyaya teşrifleriyle yeni bir ufuk kazanmış, O'nun risaletiyle hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeryüzüne teşrifinin 1453. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bu gece idrak edilecek Mevlid-i Nebi'nin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Erbaş, "Hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük hadisesi, sevgili Peygamberimizin veladetidir. Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık O'nun (Hazreti Muhammed) dünyaya teşrifleriyle yeni bir ufuk kazanmış, O'nun risaletiyle hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir. Sevgili Peygamberimizin, imanı, samimiyeti, dürüstlüğü, vefası, insanlarla ilişkisi, tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhameti insanlık için en güzel örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası"

Mevlid-i Nebi'nin, insanlığın hak, hukuk, adalet, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Hakikat şu ki bugün Peygamberimizi ve O'nun örnek hayatını tüm yönleriyle ele almaya muhtacız. Zira insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, insanı insan yapan manevi özelliklerin alabildiğine örselendiği bir zamanı yaşıyoruz. Bencillik, dünyevileşme, umutsuzluk gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağa şahitlik ediyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, hayatı modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz.

Bu kaotik süreçten salimen çıkmanın yegane yolu, kaybedilen değerleri vahyin rehberliğinde yeniden ihya etmektir. Bu anlamda Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul-i Ekrem Efendimizin sünneti, insanlık için büyük bir nimet ve kıymetli bir imkandır. Zira Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda, bütün ilke ve değerleriyle İslam'ın orada hayat bulduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış halini O'nun sünnetinde müşahede ediyoruz. Dolayısıyla O'nun her davranışı ve her sözü, tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzudur."

Erbaş, Müslümanlar olarak en temel sorumluluklarının Hazreti Muhammed'in yüce şahsiyetini özümsemek, örnek ahlakını benimsemek ve evrensel mesajını bugünle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Bütün söz ve davranışlarında sadece Allah'ın hoşnutluğunu arayan, erdemli, vicdanlı, ahlaklı, dürüst, şahsiyetli bir nesil yetiştirme çalışmalarının daha verimli hale getirilmesinin mecburiyet olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki zulüm, şiddet ve vahşet sarmalında tarihin en buhranlı dönemine sahne olan dünyanın makus talihini ancak İslam'ın hayat veren değerleri ekseninde, Peygamber Efendimizin yaşantısını örnek almak suretiyle yetişen böyle bir nesil değiştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi'nin insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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