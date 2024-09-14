Mevlit Kandili'nde Camilerde Yoğun Katılım

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Bursa ve Bilecik'teki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Bursa'daki Ulu Cami ve diğer camilerde kandil sebebiyle yatsı namazının ardından programlar düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Bilecik

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Orhan Gazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından vaaz verildi.

Dilek, Hazreti Muhammed'in, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberi olduğunu aktararak, "Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir." diye konuştu.

Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.