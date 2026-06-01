Mevlüt Işık 38. Yılında Anıldı

Gazeteci Mevlüt Işık'ın vefatının 38'inci yılı nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Işık'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ile yazar İsmet Orhan katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"38 yıl olmuş Mevlüt Işık ağabey vefat edeli. Bu süre içinde yaptığımız anmalardaki konuşmaları art arda eklersek Mevlüt ağabey yaşarken yaptığımız konuşmalardan daha uzun olur. 20'li yaşlarda tanımaktan onur duyduğum Mevlüt ağabey de 100 yıl yaşamış gibi ama bir günde geçmiş gibi bir hayat yaşadı. Mevlüt ağabey hayatımda tanıdığım en yiğit adamlardan biri, büyük bir vatanseverdi. Yurt sevgisini kendi menfaatlerinin de üzerinde tuttu. Hayır demesini bilen erdemli insanlardan biriydi. Mevlüt ağabeyin en önemli özelliklerinden biri hayatı boyunca kendisi için hiçbir şey istemeyi bilmemesiydi. Erdemli insanlar başkaları için bir şeyler yaptığında kendisi için yapmış kadar mutlu olur. Mevlüt Işık pek çok kişinin hayatına dokunmuş, mesleklerinde, kariyerlerinde iyi yerlere gelmelerine vesile olmuştur. Öldüğünden beri ışık bayrağını alan ve layıkıyla taşıyan, buraya gelmemize vesile olan kardeşim, arkadaşım Metin Işık'a da çok teşekkür ediyoruz. Hem aileyi bir arada tutuyor hem de bizleri. Hayat iki çizgi arasında; doğum ve ölüm. Öldükten sonra hala anılmak iyi biri olduğunuzu gösterir. Sonsuz ölüm yoktur. Herkese yaptığı iyiliklerden dolayı mekanının cennet olduğunu biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın."