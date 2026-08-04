Mevsim Normallerinde Hava - Son Dakika
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Mevsim Normallerinde Hava

Mevsim Normallerinde Hava
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Hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri devam edecek, Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çelik, 4 gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olacağını söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini anlatan Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine seyredeceğini kaydetti.

Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkisinde yağış beklendiğini ifade eden Çelik, "Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında da pazar günü için kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişi görebiliriz." dedi.

Çelik, üç büyükşehirde hafta boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağını aktararak, "İstanbul'da perşembe günü kuzey kıyılarında belki kısa süreli yerel yağış geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında, İzmir'de ise 36 ila 38 derece bandında seyredecek." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevsim Normallerinde Hava - Son Dakika

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