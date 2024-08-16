Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Spor Eğitimi - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Spor Eğitimi

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Spor Eğitimi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gönüllüler spor eğitimi verdi. Samsun Pickleball Ailesi olarak faaliyet gösteren bir grup gönüllü, tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar pickleball öğrendi ve survivor parkurunda yarıştı. Ayrıca ailelere erzak yardımı yapıldı.

16.08.2024 14:19
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gönüllüler spor eğitimi verdi.

Samsun Pickleball Ailesi olarak faaliyet gösteren bir grup gönüllü, bir tür raket sporu olan ve kendine özgü raket ve topla oynanan pickleballı yaygınlaştırmak için dezavantajlı şartlarda yaşayan tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenledi.

Balcalı Mahallesi'nde kurulan çadırlarda, fındık sezonunu bekleyen işçilerin çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikte, survivor parkuru hazırlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar bir yanda parkurda yarıştı bir yandan da pickleball öğrendi.

Etkinlikte çocuklar eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşarken başarılı olanlara hediyeler verildi. Etkinliğin yanı sıra ailelere de erzak yardımı yapıldı.

Çocuklarıyla ilgilenilmesinden mutluluk duyan aileler ve keyifli vakit geçiren çocuklar gönüllülere teşekkür etti.

Samsun Pickleball Ailesi Temsilcisi Semih Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 210 kişilik bir aile olduklarını, 10 üye ile gönüllü olarak bu tarz spor etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının pek çok konuda yoksunluk yaşadığını ifade eden Üzer, onların hayatında küçük de olsa bir fark oluşturabilmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üzer, "Bugün 50'den fazla çocuğumuz var ve ücretsiz bir şekilde geldik. Survivor parkur yarışmaları ve pickleball etkinliklerinin sonucunda kazananlara ufak hediyeler veriyoruz. Geçen hafta bir defa geldik, şimdi tekrar hazırladık. Onlar böyle çalışmalardan dolayı çok mutlu oluyorlar. Biz de onların mutluluğundan keyif alıyoruz." dedi.

Çocuklara sporu ve pickleballı sevdirmek istediklerini anlatan Üzer, çok güzel geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Etkinlikte yer alan çocuklardan Baran Zengin (13), "Buraya gelmeyi sevdim ve pickleball sporunu da çok sevdim. Pickleball sayesinde spora daha çok bağlanıyorum. Futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

11 yaşındaki İlknur Cin ise "Bu oyunu çok sevdik. Hocalar da çok iyiydi. Hocalar sayesinde spora olan sevgim daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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