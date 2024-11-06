Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocukları Doğal Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını ağırladı. Çocuklar, merkezde bulunan patili dostlar ile tanışırken ata binme imkanı da buldu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokaktaki can dostların bakımlarını ve tedavilerini sürdürürken, minik misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor. Genç Hayat Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları, patili dostlarla tanıştı. Vakıf sorumluları eşliğinde merkeze gelen 35 çocuğa, merkezdeki patili dostların özellikleri, bakımları ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çocuklar daha sonra merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde ata bindi.