Mezardaki Hatıralar Çalındı - Son Dakika
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Mezardaki Hatıralar Çalındı

Mezardaki Hatıralar Çalındı
26.06.2026 09:59
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SMA hastası Yasmin'in mezarındaki eşyalar çalınınca ailesi mezarı çitle çevirdi.

ADANA'da 9 ay önce yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Yasmin Elif Salman'ın (4) mezarına bırakılan oyuncak, elbise, çiçek ve çeşitli hatıra eşyaların çalınması üzerine ailesi, yaşadıkları üzüntü nedeniyle mezarın etrafını çitle çevirip, kapı yerleştirdi. Hilal Salman, "Kızımın hatıralarını çalarak yaralarımızı yeniden deştiler" dedi.

Kentte 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan ve tedavi için gittiği Dubai'den döndükten sonra enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 9 ay önce yaşamını yitiren Yasmin Elif Salman'ın ailesi, solunum cihazında yaşanan sorun nedeniyle öldüğü iddialarının ardından olaya ilişkin suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlattı. Aile bu kez kızlarının mezarına bıraktıkları son hatıraları ve eşyalarının çalınmasıyla sarsıldı. Aile, yaşadıkları üzüntü nedeniyle mezarın etrafını çitle çevirip, kapı yerleştirdi.

Yaşadıkları acının mezardaki hatıraların çalınmasıyla yeniden tazelendiğini söyleyen Hilal Salman, "Kızımı vücudunda taşıdığı SMA hastalığı yüzünden değil, maalesef bir hemşire ihmali yüzünden toprağın altına verdim. Ondan bana geriye sadece anıları ve mezarı kaldı. Ancak son zamanlarda mezarına koyduğumuz oyuncakların, elbiselerin, çiçeklerin ve rüzgar güllerinin çalınması bizi derinden etkiledi. Çünkü bizim ona duyduğumuz sevgiyi ve tarifsiz özlemi gösterebildiğimiz tek yer onun mezarıydı" diye konuştu.

'HER BAYRAM ELBİSESİNİ ALIP MEZARINA ASIYORUZ'

Her bayram kızları Yasmin'i unutmadıklarını anlatan Salman, "Küçük kızımız Arin'e aldığımız elbisenin aynısını Yasmin'e de alıp buraya asıyoruz. Belki bazıları için basit bir eşya ya da çiçek olabilir ama bizim için kızımızdan kalan son hatıralar, son anıları onun yanına getiriyorduk. Hisseder ve mutlu olur diye düşündük. Evlat acısı zaten tarifi zor bir acıyken böyle olaylarla karşılaşmak acımızı tekrar tekrar yaşamamıza neden oldu. Yasmin buraya geldiğinde zaten yaralıydı, kızımın hatıralarını çalarak bizim yaralarımızı yeniden deştiler" ifadelerini kullandı.

'HIRSIZLIK SONRASI MEZARI KAPATMA KARARI ALDIK'

Yaşanan olayların ardından mezarı kapatma kararı aldıklarını söyleyen Salman, "Burası benim için sadece bir taş, bir mezar değil. Buraya her geldiğimde evladıma sarılıyor gibi hissediyorum. O yüzden vicdan sahibi herkese sesleniyorum; lütfen bu mezarlara, altında yatan insanlara ve geride kalan sevdiklerine saygı göstersinler ve bunu çocuklarına da öğretsinler. Ayrıca Yasmin'de sadece anne baba olarak bizim değil, binlerce kişinin emeği vardı. Onlar Yasmin'i kendi evlatları gibi görüyorlardı. Yasmin'i ziyaret etmek isteyen destekçilerine sabah olsun akşam olsun anahtarı ulaştıracağım. Çünkü bu benim görevim. Ben sadece evladımın hatırasını korumak istedim" diye konuştu.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Öte yandan Salman, kızının ölümüyle ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandığını belirterek, "Çok şükür ki sorumlular hakkında soruşturma izni verildi. Artık kendimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin vicdanlı, merhametli ve adaletli savcıları ile hakimlerine emanet ediyoruz. Belki hiçbir şey Yasmin'i geri getiremeyecek ancak başka ihmaller olmaması adına sorumluların cezasını çekmesini ve yargı sürecinin bir an önce başlamasını bekliyoruz. O güzel haberi büyük bir sevinçle Yasmin'e getireceğim günü bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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