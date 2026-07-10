Mezarlığa Zarar Veren Şüpheli Gözaltında

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında M.K. isimli şüphelinin gözaltına alındığını, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz 2026 tarihinde Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlarda tahribat yapıldığı ihbarı üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, olayın ardından kolluk birimlerine verilen talimatlar doğrultusunda yürütülen ayrıntılı araştırma sonucunda M.K. isimli şüphelinin 9 Temmuz 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelinin 10 Temmuz 2026 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildiği aktarılan açıklamada, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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