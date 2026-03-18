Mezarlıklar Bayram İçin Hazırlanıyor
Mezarlıklar Bayram İçin Hazırlanıyor

Mezarlıklar Bayram İçin Hazırlanıyor
18.03.2026 15:18
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bayramda mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesinde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kent merkezindeki mezarlıkları baştan sona elden geçiriyor.

Çalışmaların özellikle Bediüzzaman Aile Mezarlığı, Yeni Asri Aile Mezarlığı ve Harran Kapı Mezarlığı'nda yoğunlaştığı belirtildi.

Ekipler, mezarlıklarda yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ile bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, yürüyüş yollarını temizleyip kabir çevrelerinde biriken atıkları topluyor.

Ayrıca bozulan alanlarda onarım çalışmaları yapıldığı, ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarla vatandaşların bayramda sevdiklerinin kabirlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda ziyaret etmelerinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Advertisement
